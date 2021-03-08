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هل ظهرت أعراض جانبية لتطعيم كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

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هل ظهرت أعراض جانبية لتطعيم كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب هل ظهرت أعراض جانبية لتطعيم كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

مصراوي Masrawy

02:27 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- مصراوي:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، عن متابعة مئات الحالات التي تم تطعيمها بلقاح كورونا.

وقال عوض تاج الدين، أن أي تطعيم يكون له بعض الآثار الجانبية، وذلك حسب الأعراض المتاحة والمعروفة، وقد ينتج مكان الحقن ومنها احمرار وألم.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، خلال مداخلة هاتفية على "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن هناك متابعة للحالات التي تم تطعيمها باللقاح وحتى الآن لم يرسل للوزارة أي آثار جانبية خطيرة أو مؤثرة.

وتابع: "الفئتين التي لم يجاز لهم التطعيم حتى الآن هم الشباب أقل من 18 سنة والسيدات الحوامل، لأنه حتى الآن لم يتم دراسة تأثير هذه اللقاحات على هذه الفئات".

وأشار عوض تاج الدين، إلى أنه يوجد أكثر من نوع من اللقاحات ومصر تسعى للحصول على أكبر قدر منها لتطعيم أكبر نسبة من السكان حسب الأولويات المحددة، موضحًا أن كل اللقاحات صالحة طالما اعتمدت في بلد المنشأ والجهات الصحية العالمية وافقت عليها.

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مصراوي Masrawy

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