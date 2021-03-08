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الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

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الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

مصراوي Masrawy

02:21 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية، لإتاحة برامج التدريب لكافة الأطباء الملتحقين بالزمالة، وذلك بالتزامن مع مرور عام على انطلاق مشروع تطوير الزمالة المصرية، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الزمالة السنوي، اليوم الإثنين، بحضور كل من: الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور عبدالسلام شلبي، أمين عام مساعد الزمالة المصرية، واللواء طبيب ياسر السيد، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور عميد نبيل فكري، مدير إدارة الشئون الفنية والعلمية بـ قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارة، ووكلاء الوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وشهدت وزيرة الصحة والسكان خلال فعاليات المؤتمر الافتتاح الرسمي للجان الفرعية للزمالة المصرية بمحافظات الجمهورية وذلك من خلال مكاتب متخصصة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات؛ بهدف التيسير على الطبيب المصري في الحصول على التدريب المهني، وتجنب مشقات الانتقال والسفر لمسافات طويلة، حيث إنه على مدار 22عام لم يكن للزمالة المصرية سوى الفرع الرئيسي بالقاهرة.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها أن إطلاق المنصة الإلكترونية للزمالة المصرية تاريخ جديد للمنظومة الطبية في ، قائلة: "المنصة الإلكترونية تعد أقيم هدية للأطباء تزامنًا مع قرب الاحتفال بيوم الطبيب المصري".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم إنشاء المنصة الإلكترونية للزمالة المصرية بالتعاون مع منصات ومؤسسات التعليم الطبي العالمية، مؤكدةً حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الأطباء العاملين بالمنظومة الصحية وتدريبهم وفقًا للمعايير العالمية، كما أشارت إلى التنسيق المستمر بين وزارة الصحة وقطاع الخدمات الطبية بكل من: القوات المسلحة ووزارة الداخلية من خلال بروتوكولات التعاون في مجال التعليم الطبي المهني.

وتابعت الوزيرة أنه تم اعتماد عدد من برامج الزمالة المصرية من الكلية الملكية البريطانية من ضمنها "طب الأسرة"، وربطها بالمنصة الإلكترونية للتعليم الطبي، مشيرةً إلى أن 40% من الأطباء فقط كانت لديهم فرص الحصول على الدراسات العليا في الماضي، أما بعد تفعيل نظام تدريب الأطباء والبرنامج التدريبي بالزمالة المصرية أصبح 100% من الأطباء لديهم فرصة الحصول على دراسات عليا، كما أشارت إلى التعاون مع كلية الطب بجامعة "هارفارد" الأمريكية لتدريب الأطباء المصريين على أعلى مستوى، من خلال برامج تدريبية مدتها ٩ أشهر، ووصل إجمالي عدد الخريجين إلى 1000 حتى الآن.

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