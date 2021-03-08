فوزي سري الدين رئيسًا.. ننشر تشكيل هيئة مكتب "اقتصادية الشيوخ"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

فاز الدكتور هاني سري الدين، اليوم الإثنين، بمنصب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ.

وفاز أيضًا كل من النائبَين جمال عبد الحليم وياسر زكي بمنصبَي الوكيلَين، وفاز بمنصب أمين السر النائب أكمل نجاتي.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات؛ عملًا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

وتنص المادة 43 من اللائحة الداخلية على: تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلَين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.