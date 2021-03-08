★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

فاز الإعلامي إبراهيم حجازي، اليوم الإثنين، برئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وفاز كل من النائبَين شريف فرج الجابري، والنائب أحمد دياب، بوكالة اللجنة، وعلى مقعد أمانة السر فاز النائب فؤاد القاضي.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملًا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

وتنص المادة 43 من اللائحة الداخلية على: تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلَين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.