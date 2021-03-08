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السفارة الأمريكية في الرياض: الهجمات الحوثية على بـ "الشنيعة"

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السفارة الأمريكية في الرياض: الهجمات الحوثية على السعودية بـ "الشنيعة" السفارة الأمريكية في الرياض: الهجمات الحوثية على بـ "الشنيعة"

مصراوي Masrawy

02:35 م الإثنين 08 مارس 2021

الرياض- (د ب أ):

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض اليوم الاثنين الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية ،ووصفتها بـ " الشنيعة ".

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم :" تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".

ووفق البيان:"تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، إن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت".

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أمس عن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني في مدينة الظهران، شرق المملكة، مشيرة إلى أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

بدوره، قال تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس إن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين بـ 12 طائرة مسيرة.

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