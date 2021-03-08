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كورونا: بدء حملة تطعيم عشرات الآلاف من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومستوطنات الضفة

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كورونا: بدء حملة تطعيم عشرات الآلاف من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومستوطنات الضفة كورونا: بدء حملة تطعيم عشرات الآلاف من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومستوطنات الضفة

مصراوي Masrawy

02:31 م الإثنين 08 مارس 2021

تل أبيب- (بي بي سي):

تبدأ السلطات الإسرائيلية اليوم حملة تطعيم عشرات الآلاف من الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل أو في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة.

وسيتلقى العمال الحاملون لتصاريح عمل إسرائيلية لقاح شركة مودرنا في المعابر الموجود بالضفة والمؤدية إلى داخل إسرائيل أو المستوطنات.

وكانت منظمات حقوقية قد دعت إسرائيل إلى تطعيم جميع الفلسطينيين من سكان الضفة وقطاع غزة، إلا أن إسرائيل تقول أن عمليات التطعيم تعد مسؤولية السلطة الفلسطينية بحسب اتفاق أوسلو للسلام بين الطرفين

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