آلاف النساء يشاركن في تظاهرات المزارعين بالهند احتفالا باليوم العالمي للمرأة

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مصراوي Masrawy

نيودلهي- (بي بي سي):

انضم آلاف النساء إلى تظاهرات المزارعين خارج العاصمة الهندية دلهي احتفالا بيوم المرأة العالمي.

ويتظاهر المزارعون الهنود منذ عدة أشهر للمطالبة بإلغاء قوانين الزراعة الجديدة.

واليوم احتلت النساء مركز الصدارة وهن يرددن الشعارات ويحملن اللافتات.

وبحسب المنظمين، انضم نحو 20 ألف امرأه للتظاهرات الحاشدة المنددة بالقانون.

ويقول المتظاهرون إن القانون الجديد يعمل لصالح الشركات الخاصة، بينما تقول الحكومة إن القانون يهدف لجذب الاستثمارات الخاصة لقطاع الزراعة.