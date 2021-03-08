أخبار عاجلة

جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

هجمات باريس: الشرطة الإيطالية تحقق مع جزائري يشتبه في كونه عضوا في داعش

Print
هجمات باريس: الشرطة الإيطالية تحقق مع جزائري يشتبه في كونه عضوا في داعش هجمات باريس: الشرطة الإيطالية تحقق مع جزائري يشتبه في كونه عضوا في داعش

مصراوي Masrawy

02:25 م الإثنين 08 مارس 2021

باريس- (بي بي سي):

أعلنت الشرطة الإيطالية بدء التحقيق مع جزائري يبلغ من العمر 36 عاما يشتبه بأنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتعتقد الشرطة الإيطالية أن عثمان توامي وفّر وثائق مزورة لمرتكبي هجمات 13 نوفمبر 2015 في فرنسا.

وكشفت التحقيقات أن توامي تقر من مجموعات متطرفة وشارك في دعم منفذي الهجمات الإرهابية على باتاكلان واستاد دو فرانس وهجمات باريس 2015، من خلال تقديم وثائق مزورة لمنفذيها.

وعثمان توامي مسجون حاليا لحمله أوراقا مزورة، وكان من المفترض أن يخرج من السجن في يونيو/ حزيران المقبل.

ووفقا لتقارير صحفية فإن توامي ينتمي إلى خلية تابعة لتنظيم الدولة تعمل في فرنسا وبلجيكا، إلى جانب شقيقيه.

كما يُعتقد أنه كان على اتصال مع أميدي كوليبالي وشريف كواشي اللذين نفذا مع سعيد كواشي، هجمات يناير 2015 ضد صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة وشرطيين ومتجر يهودي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

شبكة عيون الإخبارية