هجمات باريس: الشرطة الإيطالية تحقق مع جزائري يشتبه في كونه عضوا في داعش

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مصراوي Masrawy

باريس- (بي بي سي):

أعلنت الشرطة الإيطالية بدء التحقيق مع جزائري يبلغ من العمر 36 عاما يشتبه بأنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتعتقد الشرطة الإيطالية أن عثمان توامي وفّر وثائق مزورة لمرتكبي هجمات 13 نوفمبر 2015 في فرنسا.

وكشفت التحقيقات أن توامي تقر من مجموعات متطرفة وشارك في دعم منفذي الهجمات الإرهابية على باتاكلان واستاد دو فرانس وهجمات باريس 2015، من خلال تقديم وثائق مزورة لمنفذيها.

وعثمان توامي مسجون حاليا لحمله أوراقا مزورة، وكان من المفترض أن يخرج من السجن في يونيو/ حزيران المقبل.

ووفقا لتقارير صحفية فإن توامي ينتمي إلى خلية تابعة لتنظيم الدولة تعمل في فرنسا وبلجيكا، إلى جانب شقيقيه.

كما يُعتقد أنه كان على اتصال مع أميدي كوليبالي وشريف كواشي اللذين نفذا مع سعيد كواشي، هجمات يناير 2015 ضد صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة وشرطيين ومتجر يهودي.