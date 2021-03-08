أرزان ثروات مستشاراً للاستحواذ على مجمع مكاتب ومركز للبث الإعلامي في هولندا

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أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات الملية بأنها قدمت استشارة للقيام بالاستحواذ على مجمع مكاتب مع استوديوهات مخصصة للبث الإعلامي في وسط ميديا بارك في هولندا.

إن هذا العقار المميز و المعروف مكون من مجمع مكاتب واستديوهات للبث الاعلاني مؤجر بالكامل لشركة RTL Nederland B.V. لمدة 10 سنوات حتى 31 ديسمبر 2030. ويتألف هذا المجمع الذي تم تجديده مؤخراً من ثلاثة مباني مكتبية منفصلة تبلغ مساحتها الإجمالية 17,293 متر مربع بالإضافة الى 161 موقف للسيارات. هذا ويستخدم المجمع كمكاتب رئيسية للشركة بالإضافة الى مساحة خاصة باستوديو الإنتاج وبث لقنوات الأخبار والإعلام المختلفة لشركة RTL

والجدير بالذكر، بأن شركةRTL Nederland تتميز بكونها الشركة المهيمنة في البث التلفزيوني ، وهي شركة تابعة لمجموعة شركات RTL Group ، والتي تم تأسيسها في وسط ميديا بارك في عام 1996. وقد حققت مجموعةشركات RTL Group ، الشركة الأم لـ RTL Nederland ، رقماً قياسياً في المبيعات في عام 2019 بلغ 6.5 مليار يورو بمعدل نمو سنوي 2.2٪. كما أن الشركة الأم لمجموعة RTL Group هي شركة Bertelsmann AG ، التي يبلغ عدد موظفيها أكثر من 125,000 موظف وتبلغ مبيعاتها 18 مليار يورو ، والتي تعتبر واحدة من أكبر شركات الإعلام على مستوى العالم.

قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار، وسنستمر بهذا الدور خلال فترة استثمار العقار والتي من المتوقع ان تحقق دخل شهري للعملاء بنسبة 9.20% سنوياً.

وعلق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:

"يسعدنا تقديم المشورة لهذه الصفقة الخامسة في هولندا ، مما يعكس ثقتنا في سلامة وأمن هذا السوق. لقد أصبح سوق العقارات الهولندي وجهة رئيسية لرأس المال الأجنبي بسبب أساسيات وخصائص السوق القوية والاستثنائية، والمخاطر المنخفضة نسبيًا وبما يخص هذه الصفقة، يعد موقع ميديا بارك التي تعتبر مركزاً لصناعة الإعلام في هولندا، موقعًا جذابًا وطبيعيًا لشركات الإعلام الكبرى مثل RTL. ونحن دائماً فخورون بالثقة التي وضعها عملائنا في أرزان ثروات ونتطلع لتحقيق وعودنا لهم في المستقبل. إن هدفنا الأساسي في أرزان ثروات هو حماية ثروات عملائنا وتحقيق دخل شهري جذاب و ثابت ومتوقع ، ونعتقد أن هولندا توفر لنا فرصاً جيدة لتحقيق هذا الهدف "