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مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك

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فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك
في 5 درجات مئوية.. وتحت جنح الظلام

فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك

تحت جنح الظلام بعد منتصف ليلة باردة بلغت الحرارة فيها 5 درجات مئوية، تجردت امرأة من مشاعر الأمومة والإنسانية، وأفلتت يدها من يد طفلتها الصغيرة، 4 سنوات، وابتعدت تاركة الطفلة تواجه الدنيا وحدها في أحد شوارع مدينة نيويورك.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تركت امرأة تدعى صديقة عبدالسلام، 32 عامًا، ابنتها الصغيرة وحيدة في أحد شوارع برونكس عند منتصف ليل السبت تقريبًا بينما كانت متوجهة إلى مأوى للمشردين للعثور على مكان للإقامة.

ويظهر مؤلم التقطته كاميرات المراقبة لحظة عبور الأم "صديقة" الطريق وخلفها طفلتها "سيدايا"، وبعدها ألقت الأم نظرة واحدة أخيرة، وتركت الطفلة في تقاطع شارع شرق 156 مع شارع بروسبكت، حيث غادرت الأم، وسارت الطفلة الصغيرة مسافة خلف والدتها، حتى غابت الأم عن ناظريها وراحت الطفلة تبحث بفزع عن الأمان، وهي اللحظة التي التقط فيها ضابط من شرطة نيويورك الطفلة.

وتقول الصحيفة، كانت الطفلة سيدايا ترتدي فقط سترة بدون جاكت في طقس بارد بلغت فيه درجة الحرارة 5 مئوية.

وحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، يوم الاثنين الماضي، وبعد مشاهدة الفيديو، تمكنت الشرطة من تحديد هوية صديقة عبدالسلام على أنها والدة الطفلة وقامت باعتقالها بتهمة التخلي عن طفل، بطريقة تضر بالطفل وتعريضه للخطر بتهور، وتم الإفراج عنها في انتظار محاكمتها أمام محكمة برونكس الجنائية.


وقد تم نقل الفتاة إلى مستشفى لينكولن بنيويورك، حيث أظهر فحصها أنها تتمتع بصحة جيدة، ثم تم وضعها في دار رعاية الأطفال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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