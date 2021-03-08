إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين

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يستفيد منها حملة التصاريح سارية المفعول فقط

ذكر منسق أعمال الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية كميل أبو ركن، أن عملية تطعيم العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، انطلقت اليوم (الاثنين)، وتستمر على مدى أسبوعين.

وبين "أبو ركن" أن المستفيدين هم الفلسطينيون الذين يملكون تصاريح عمل سارية المفعول في إسرائيل وفي المستعمرات

اليهودية في الضفة الغربية، وفقاً لـ"الشرق".

وواجهت إسرائيل انتقادات حادة في الأسابيع الأخيرة بعد تأخرها في تنفيذ عملية التطعيم التي وعدت بها لصالح الفلسطينيين،

بعد إعلانها في 23 فبراير الماضي أن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل سيحصلون على لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا.الاحتلال الإسرائيلي