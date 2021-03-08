أبو هشيمة وكيلًا.. ننشر تشكيل هيئة مكتب "صناعة الشيوخ"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

فاز هاني عبد المنعم، اليوم الإثنين، برئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بينما فاز بمنصبَي الوكيلَين كل من محمد حلاوة وأحمد أبو هشيمة، وأمين السر فاز به عبد المنعم محيي عماد.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات؛ عملًا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

وتنص المادة 43 من اللائحة الداخلية على: تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلَين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.