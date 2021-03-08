بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات

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السعودية تشارك بطائرات مقاتلة من طراز "ف -15 سي / أي" بكامل أطقمها الجوية

انطلقت، اليوم، بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مناورات التمرين العسكري المشترك "علم الصحراء 2021"، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى الإمارات الدولة المضيفة.

وتشارك القوات الجوية السعودية بطائرات مقاتلة من طراز "ف -15 سي / أي" بكامل أطقمها الجوية والفنية.

وقال قائد مجموعة القوات الجوية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي: التمرين يعد من التمارين المهمة نظير عدد الدول المشاركة والتقنيات العسكرية المستخدمة، ونوعية الطائرات الجوية المشاركة، حيث يعود ذلك بالنفع على المشاركين بالتمرين والرفع من كفاءتهم القتالية.

وأضاف: القوات السعودية المشاركة في التمرين نفذت اليوم عدداً من التكتيكات الجوية ضمن خطة العمليات للتمرين التي خُطط لها مسبقاً، والتمرين يأتي ضمن الخطط والبرامج التدريبية المعدة مسبقاً من القوات الجوية الملكية السعودية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والإدارية، والتي من شأنها دعم الجاهزية القتالية للقوات الجوية.

من جانبه، قال الرائد مهندس صالح بن أحمد الشهري: الأطقم الفنية تعمل على تجهيز وصيانة وتسليح منظومة "طائرات ف ١٥ اس أي" متّبعين أعلى معايير الجودة والسلامة مما يضمن تأدية الأطقم الجوية مهامها العملياتية على أكمل وجه.

بدوره، قال الرائد الطيار سعود بن فيصل التميمي: هذا التمرين يتم تنفيذه على ثلاث مراحل تشمل تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية والعمليات الجوية المضادة دفاعية وهجومية وفق سيناريوهات حرب تحاكي‏ التهديد الحالي والمستقبلي.

جدير بالذكر أن التمرين يستمر حتى 12 من شهر شعبان.

القوات الجوية تمرين علم الصحراء 2021