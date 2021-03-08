أخبار عاجلة

جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين

Print
إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين
يستفيد منها حملة التصاريح سارية المفعول فقط

إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين

ذكر منسق أعمال الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية كميل أبو ركن، أن عملية تطعيم العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، انطلقت اليوم (الاثنين)، وتستمر على مدى أسبوعين.

وبين "أبو ركن" أن المستفيدين هم الفلسطينيون الذين يملكون تصاريح عمل سارية المفعول في إسرائيل وفي المستعمرات

اليهودية في الضفة الغربية، وفقاً لـ"الشرق".

وواجهت إسرائيل انتقادات حادة في الأسابيع الأخيرة بعد تأخرها في تنفيذ عملية التطعيم التي وعدت بها لصالح الفلسطينيين،

بعد إعلانها في 23 فبراير الماضي أن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل سيحصلون على لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا.الاحتلال الإسرائيلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

شبكة عيون الإخبارية