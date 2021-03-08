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مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة

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مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة
أشاد بتمكن قوات الدفاع الجوي من إحباط الاعتداءات

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الأعمال العدائية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها المتواصل للمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية مما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت، في بيان أصدرته اليوم، من مقرها بتونس: إن الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا أمس على ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو في مدينة الظهران إنما يؤكدان من جديد النوايا الحقيقية لهذه العصابات الإجرامية المتمثلة في تقويض السلم والاستقرار في المنطقة، وتهديد مصادر الطاقة العالمية، كما يؤكد مرة أخرى الدعم الكبير الذي تتلقاه من بعض القوى الإقليمية التي تناصب المملكة والعالم العربي العداء.

وأعربت الأمانة العامة للمجلس عن ارتياحها العميق لتمكن قوات الدفاع الجوي السعودية الباسلة من إحباط هذين الهجومين، مجددة وقوفها الكامل إلى جانب المملكة ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها لضمان أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها وسلامة منشآتها ومكتسباتها.الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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