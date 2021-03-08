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أمانة جدة: إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة

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ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات بالمحافظة

أمانة جدة: إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة

أنجزت أمانة محافظة جدة 76% من أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" مع طريق المدينة وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 240.393.735 ريالًا.
والمشروع هو عبارة عن تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق – غرب) بطول 650م يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

الجدير بالذكر أن أمانة محافظة جدة تستكمل أعمال مشروع طريق "صاري" مع طريق الملك فهد "الستين" في الجزء المتبقي أسفل الجسر من خدمات تكميلية ومرافق بعد أن أصبحت الحركة المرورية سالكة للمركبات في الاتجاهين، ليضاف ذلك إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية وساهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في المحافظة ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.

أمانة جدة: إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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