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"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير جمهورية فنلندا

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"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير جمهورية فنلندا "العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير جمهورية فنلندا
استعرض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، مع سفير جمهورية فنلندا السيد آتني روتوفووري أوجه التعاون المشترك، لا سيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين.
واستعرض "العواد" خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله- في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة حالياً في هذا المجال.هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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