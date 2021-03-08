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بعد ساعات من الإطاحة بـ"ذبّاح التنظيم".. العراق يقبض على 3 "دواعش"

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بعد ساعات من الإطاحة بـ"ذبّاح التنظيم".. العراق يقبض على 3 "دواعش" بعد ساعات من الإطاحة بـ"ذبّاح التنظيم".. العراق يقبض على 3 "دواعش"
قُبض عليهم في محافظة نينوي

بعد ساعات من الإطاحة بـ

قبضت السلطات العراقية، اليوم (الاثنين)، على 3 من عناصر تنظيم "داعش" في محافظة نينوى؛ وذلك بعد ساعات من الإعلان عن القبض على مسؤول الإعدامات في التنظيم الإرهابي عاشور النعيمي المكنى بـ"عاشور الذبّاح" في جنوب بغداد.

وأوضحت السلطات العراقية، أن قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر، التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب نينوى، تمكنت من القبض على عناصر "داعش" الثلاثة، وفقاً للشرق.

وأضافت أن اثنين من المقبوض عليهما كانا يعملان في "ديوان العسكر والجند" والآخر في "ديوان الحسبة"، إبان سيطرة التنظيم على مدينة الموصل شمالي العراق.السلطات العراقية تنظيم داعش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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