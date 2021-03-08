تجتمع نخبة من نساء الأعمال لتناقش كيف يمكن للمنظمات أن تدعم تقدم المرأة في مكان العمل

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تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، و بالتعاون مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، تستضيف مبادرة بيرل، وهي منظمة رائدة غير ربحية مكرسة لتلبية الحاجة المتزايدة لممارسات الحوكمة الرشيدة للشركات، ولتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية عبر القطاع الخاص في منطقة الخليج، ندوة فيديوية لمناقشة دور المرأة في عالم الشركات، ودراسة كيف يمكن للمنظمات أن تعد قيادات نسائية للمستقبل عن طريق دعم تقدم المرأة من خلال سياسات التنوع والشمول.

ومن المنتظر أن يضم الحدث الافتراضي، والذي سيتم انعقاده في 10 مارس من الساعة 3 مساءً وحتى 4:15 مساءً (حسب التوقيت المعتمد في الخليج)، نخبة من سيدات الأعمال الرائدات من منطقة الخليج، وذلك من أجل تناول كيف تم تسريع تدرجهن في العمل في المنظمات التي اعتمدت بيئة عمل أكثر شمولاً. كما ستتضمن جلسة النقاش كلمة رئيسية تلقيها معالي ريم بن كرم، مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، يليها حوار بين السيدة رنا زمعي، المديرالتنفيذي للتواصل المؤسسي بمجموعة نسما القابضة، والسيدة مريم زمان، الشريكة ورئيسة حوكمة الشركات في كي بي. إم. جي الخليج الأدنى.

ومن المنتظر أن تشمل الندوة الفيديوية، والتى تديرها المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل، رانية سعداوي، حواراً يتناول دور الحوكمة الرشيدة للشركات في تطوير إطار لتقدم المرأة في مكان العمل، مع التركيز على التحديات والفرص في تنفيذ استراتيجية للتنوع والشمول في المنظمات. ومن المنتظر أن تتمحور المناقشة حول الأدوار القيادية رفيعة المستوى، وأهمية القيم التنظيمية القوية في دعم السياسات والإجراءات، واستخدام ثقافة الشركة الإيجابية في توفير بيئة تهدف إلى تعزيز الارتقاء بالمرأة في مكان العمل.

وقالت المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل، رانية سعداوي، قبل جلسة النقاش: "نتطلع إلى الترحيب بهذه النخبة من النساء الخليجيات الرائدات لمناقشة دور المرأة في مكان العمل. ونحن نأمل من خلال تسهيل هذا النقاش المهم، أن تصبح المنظمات أكثر انفتاحًا فيما يتعلق بتغيير الثقافة ودعم جداول الأعمال التى تتبنى فكرة التنوع والشمول، وذلك من خلال تطوير المواهب بين الموظفين من جميع المستويات ".

الندوة الفيديوية ستلقى باللغة الانجليزية والتسجيل مفتوح ومتاح لجميع المهتمين بمعرفة مجالات االتقدم بالمرأة في مجال العمل. ويمكنك التسجيل عبر الرابط على https://www.pearlinitiative.org/events/event/summary/213