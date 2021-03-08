مصدر حكومي يكشف سبب تأجيل تطبيق اشتراطات البناء الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية سبب تأجيل إقرار اشتراطات البناء الجديدة وتطبيقها على مستوى المحافظات.

وقال المصدر، لمصراوي، الاثنين، إن التأجيل يعود لمناقشات حاليا في البرلمان مع لجنتي الإسكان والإدارة المحلية للتوافق على الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة.

يذكر أن الحكومة كانت قد وافقت بداية العام الحالي على مشروع اشتراطات البناء الجديدة على أن يتم تطبيقها خلال مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر لتلقي الملاحظات عليها وأخذها في الاعتبار عند وضع الاشتراطات الدائمة وعرضها على رئيس الجمهورية.