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بالمواعيد وأرقام العمارات.. "القاهرة" تطرح 267 محلا و189 شقة للبيع بهذه المناطق

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بالمواعيد وأرقام العمارات.. "القاهرة" تطرح 267 محلا و189 شقة للبيع بهذه المناطق بالمواعيد وأرقام العمارات.. "القاهرة" تطرح 267 محلا و189 شقة للبيع بهذه المناطق

مصراوي Masrawy

01:40 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع إدارة التعاقدات عن طرح مجموعة من الوحدات السكنية والمحال التجارية للبيع بعدة مناطق.

وبحسب الإعلان تقع الوحدات والمحال المطروحة في أحياء وسط القاهرة والسلام أول والسلام ثان ومصر الجديدة والأسمرات.

وفي جلسة مزاد تعقد يوم 21 مارس 2021 بمركز شباب أهالينا بمدينة السلام، يتم طرح ما يلي:

1- بيع 144 وحدة سكنية بمشروع أهالينا 2 بحي السلام أول، بمساحة 97.5 م2 للوحدة بعمارات أرقام (1، 6، 7، 12).

ويبلغ تأمين دخول المزاد 3000 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

وفي جلسة مزاد تعقد يوم 22 مارس 2021 بمركز شباب أهالينا بمدينة السلام، يتم طرح ما يلي:

1- بيع 45 وحدة إدارية بمشروع المحروسة بحي السلام ثان، بمساحات من 60 لـ 80 م2 للوحدة.

ويبلغ تأمين دخول المزاد 3000 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

2- بيع 107 محال تجارية بمشروع أهالينا 2 بحي السلام أول بمساحات تتراوح من 39 م2 إلى 80 م2 لكل محل بعمارات أرقام (13، 15، 16، 18، 19، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 31، 32، 33، 34).

ويبلغ تأمين دخول المزاد 2100 جنيه بالإضاقة إلى ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

وفي جلسة مزاد تعقد يوم 23 مارس 2021 بمركز شباب أهالينا بمدينة السلام، يتم طرح ما يلي:

1- بيع 76 محلا تجاريا بمشروع الإسكان الاقتصادي الأسمرات 2 بحي الأسمرات بمساحات تتراوح من 25 م2 لـ 58 م2.

ويبلغ تأمين دخول المزاد 4800 جنيه بالإضافة إلى ثمن كراسة الشروط البالغ 299 جنيها.

2- بيع 84 محلا تجاريا بمشروع المحروسة بحي السلام ثان بمساحات تتراوح من 19 م2 وحتى 25 م2.

ويبلغ تأمين دخول المزاد 3000 جنيه بالإضافة إلى ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

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