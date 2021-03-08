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الإفتاء: الإسلام حفظ للمرأة مكانتها وأعلى من شأنها ـ

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الإفتاء: الإسلام حفظ للمرأة مكانتها وأعلى من شأنها ـ فيديو الإفتاء: الإسلام حفظ للمرأة مكانتها وأعلى من شأنها ـ

مصراوي Masrawy

01:39 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن من مقاصد التشريع الإسلامي حفظ مكانة المرأة والإعلاء من شأنها؛ بحفظ حقوقها في جميع مراحل حياتها وبجميع أشكال العلاقات الإنسانية.

وأضافت - في موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة - أن الشريعة الإسلامية نظرت للمرأة على أنها نصف المجتمع، وكلَّفتها شخصيًّا كما كلَّفت الرجل، ولم تفرض عليها أي نوع من التبعية؛ وأقرت حقوقها المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مستندة في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّما النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».

وأشارت الدار إلى أن للمرأة الحق في اختيار زوجها، ولها ذمتها المالية المستقلة ومطلق حرية التصرف بالبيع والشراء والتملك، والتقاضي، وإبداء الرأي في الشأن العام، بل حمَّلتها الشريعة أعظم الأمانات وهي تربية النشء الذي هو قِوَام الأمة، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾.

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