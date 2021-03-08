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أمير قطر يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية

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أمير قطر يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية أمير قطر يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية
حمّله التحيات والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في إطار زيارته الرسمية.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأمير دولة قطر، الذي حمله نقل تحياته وتقديره لهما، ولحكومة وشعب المملكة العربية .

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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