أخبار عاجلة

جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.. "جامعة الطائف" تقيم ندوة حوارية

Print
تناولت ما حظيت به المرأة في عهد القيادة الرشيدة وإنجازات التمكين

احتفاءً باليوم العالمي للمرأة..

احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، أقامت جامعة الطائف ندوة حوارية وتوزعت الأوراق المقدمة في هذه الندوة على جلستين حواريتين عنوان الجلسة الأولى "نجاح المرأة السعودية في ظل رؤية 2030" تحدثت فيها الدكتورة خلود أبو ملحة وكيلة جامعة الملك خالد لشؤون الطالبات عما حظيت به المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وتطرقت الدكتورة منيرة المهاشير عميدة التعلم الإلكتروني بجامعة الإمام عبدالرحمن، إلى التمكين التقني للمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.


وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "إنجازات المرأة السعودية خلال جائحة كوفيد19" تحدثت فيها الدكتورة وردة الأسمري وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات عن إنجازات المرأة السعودية خلال الجائحة، جامعة أم القرى نموذجاً.

وتحدثت الدكتورة هند السديري العميد المساعد لشؤون الطلاب بجامعة الفيصل، عن المواقف التاريخية للمرأة السعودية أثناء الأزمات.
وفي ختام الملتقى عبرت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات عن شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على جهوده الحثيثة لخدمة الوطن والمواطن وتمكين المرأة في وطنها.
جاء ذلك تحت رعاية رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري وبحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة هيفاء النفيعي.

احتفاءً باليوم العالمي للمرأة..

اليوم العالمي للمرأة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

شبكة عيون الإخبارية