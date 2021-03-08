أمانة الشرقية تغلق 103 منشآت تجارية

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بعد تنفيذ 8025 جولة رقابية.. في أسبوع

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 8026 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، للتأكد من تقيد المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مما أسفر عن إغلاق 103 منشآت تجارية، ورصد 183 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا.

وبهذا يكون هناك انخفاض في مؤشر الإغلاقات بنسبة 21% مقارنة بالأسبوع الماضي، وكذلك انخفاض في المخالفات بنسبة 28%.

واستقبلت الأمانة خلال العشرة أيام الماضية عبر مركز البلاغات 1998 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا، ومخالفات الاشتراطات البلدية والصحية.