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شيخ الأزهر يوجه التحية لكل نساء العالم: "شكرًا على ما قدمتموه"

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شيخ الأزهر يوجه التحية لكل نساء العالم: "شكرًا على ما قدمتموه" شيخ الأزهر يوجه التحية لكل نساء العالم: "شكرًا على ما قدمتموه"

مصراوي Masrawy

12:47 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التحية لكلَّ نساء العالم ممَّن أعانوا أسرهن ومجتمعاتهن على النهوض والتقدم والصمود في مواجهة التَّحديات.

وقال شيخ الأزهر خلال تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاثنين، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، " أقول لهن "شكرًا على ما قدمتموه"، وأدعو الجميع لبذل المزيد من أجل تمكين المرأة من العمل والمشاركة في الحياة العامة، وتجريم تعريضها لأي عنفٍ أو ظلمٍ أو تهميشٍ، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي تمييز".

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتكرمها وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، كما أنها تعد المرأة شريكًا أساسيًّا في تحقيق البناء والتنمية في الدول والمجتمعات باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وما تقوم به من دور كبير في تربية النشء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع قادرة على العمل والبناء وهذا الدور لا يمكن لأحد أن ينكره .

وأضاف مفتي الجمهورية في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام: أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنصف المرأة وتكرمها وتعلي من شأنها بعدما كانت تتعرض للكثير من الظلم والمهانة قبل الإسلام، كما أنها تكرم المرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، داعيًا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة في مكانها التنويري الصحيح .

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