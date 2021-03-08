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انتصار : تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

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انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته انتصار : تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

مصراوي Masrawy

12:40 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

قالت السيدة انتصار ، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاحتفال بالمرأة المصرية في يوم المرأة العالمي يعكس مسيرتها الحافلة بالعطاء والتي ما زالت تواصلها بنفس روح الحماس والعزم الصادق رغم كل التحديات والمصاعب.

وأضافت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاثنين: "نحتفل اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة الذي يعكس مسيرتها الحافلة بالعطاء والتي ما زالت تواصلها بنفس روح الحماس والعزم الصادق رغم كل التحديات والمصاعب".

وتابعت: "تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها، أن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه".

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