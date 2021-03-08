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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاحتفال بالمرأة المصرية في يوم المرأة العالمي يعكس مسيرتها الحافلة بالعطاء والتي ما زالت تواصلها بنفس روح الحماس والعزم الصادق رغم كل التحديات والمصاعب.

وأضافت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاثنين: "نحتفل اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة الذي يعكس مسيرتها الحافلة بالعطاء والتي ما زالت تواصلها بنفس روح الحماس والعزم الصادق رغم كل التحديات والمصاعب".

وتابعت: "تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها، أن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه".