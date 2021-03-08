بدء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن دعوة أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

ووافق أعضاء المجلس، خلال الجلسة العامة، علي إجراء انتخابات اللجان النوعية، في مقر كل لجنة

ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.​