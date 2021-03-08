ننشر أبرز المرشحين لرئاسة اللجان بمجلس الشيوخ

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان، وتوقعت مصادر تولى المستشار عبدالله عصر رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية.

كما أشارت المصادر إلى توقعها اختيار الدكتور عبدالمنعم سعيد كمرشح لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية ومحمود مسلم رئيسًا للجنة الثقافة والإعلام ومحمد هيبه رئيسًا للجنة حقوق الإنسان وعبدالحي عبيد رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية.

وتوافق أعضاء مجلس الشيوخ على الدفع بالنائب يوسف السيد يوسف عامر، على رئاسة اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ.​