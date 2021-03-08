إبراهيم حجازي رئيسًا للجنة الشباب والرياضة بالشيوخ

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

وافق أعضاء مجلس الشيوخ على الدفع بالنائب إبراهيم حجازي، لرئاسة لجنة الشباب والرياضة، بمجلس الشيوخ،

وطالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء لتسجيل رغباتهم لتشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث من المقرر أن يقوم كل عضو باختيار اللجنة التي يرغب في الانضمام إليها لتشكيل اللجان، على أن يعقبها إجراء انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس - الوكيلين - أمناء السر).

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة لمدة ساعة لتشكيل اللجان النوعية، تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية. ضوء الانتخابات للجان النوعية الـ14 المقرر لها الإجراء اليوم الاثنين، بعد دعوة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للأعضاء اليوم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي اللائحة الداخلية للمجلس.

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