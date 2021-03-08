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بسلسلة من المقالات والرسائل التوعوية.. مرصد الأزهر يحتفي باليوم العالمي للمرأة

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بسلسلة من المقالات والرسائل التوعوية.. مرصد الأزهر يحتفي باليوم العالمي للمرأة بسلسلة من المقالات والرسائل التوعوية.. مرصد الأزهر يحتفي باليوم العالمي للمرأة

مصراوي Masrawy

12:19 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

يحتفي مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالدور الحيوي الذي تؤديه المرأة على كافة الأصعدة محليًا ودوليًا، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة، إيمانًا منه بالدور الأساسي للمرأة في استقرار وتنمية المجتمعات.

ويأتي احتفاء المرصد بهذا اليوم متمثلًا في تسليط الضوء على أهم قضايا المرأة التي تشغل المجتمعات كافة، من خلال مجموعة من المقالات والتقارير والرسائل التوعوية بجميع اللغات التي يعمل بها المرصد، وذلك على مدار شهر مارس الجاري.

ويسعى المرصد أيضا إلى إظهار مكانة المرأة في الإسلام، وكيف أنه وضعها على قدم المساواة مع الرجل دون إهدار لأيّة حق من حقوقها.​

وجدد مرصد الأزهر تأكيده على الأدوار البارزة التي تقوم بها المرأة في تربية أبنائها وحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف، ما يجعلها حائط صدٍ أوليّ أمام التنظيمات الإرهابية التي تستغل حاجة الأبناء للرعاية؛ لتظهر أمامهم بصورة البديل للأسرة كوسيلة منها للاستقطاب.

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