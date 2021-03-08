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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وكتب الرئيس علي صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "يظل المبدأ الثابت في الحياة والذي لا يتغير هو أن المرأة نبع العطاء والخير الذي لا ينضب، وطاقة الأمان والتضحية التي تتجدد بمرور الزمن، فهي المصدر الأول للحكمة والمبادئ، والركيزة الأساسية لبناء الأسرة وتماسكها.

وفي يومها العالمي، أتوجه بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، لمن كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها، بعزيمة وهمة.. وإصرار يليق بمكانتها الخالدة في التاريخ.

‏كل عام وكل سيدة وفتاة مصرية بخير".​