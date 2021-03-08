أخبار عاجلة

جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق "في غمضة عين"

Print
وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق "في غمضة عين" وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق "في غمضة عين"

مصراوي Masrawy

12:10 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن منصة التعليم الإلكتروني للزمالك المصرية هي الهدية الحقيقية للأطباء والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال بيوم الطبيب المصري.

وأضافت خلال فعاليات مؤتمر الزمالة المصرية السنوي اليوم ويشهد إطلاق منصة التعليم الالكتروني للزمالة المصرية، وافتتاح اللجان الفرعية بالمحافظات، ان "حلم الزمالة المصرية تحقق في غمضة عين رغم الظروف الصعبة التي تمر بمصر والعالم بسبب جائحة كورونا"، مشيرة إلى تخريج 1000 من المتدربين في برنامج جامعة هارفارد.

وأشارت "زايد" إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة انهاء تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، ومبادرة تطوير قرى الريف المصري الذين سيتم دعمهما بالأطباء من خلال خريجي برنامج الزمالة المصرية.

واضافت إنه رغم المقاومة الشديدة التي واجهها برنامج الزمالة المصرية منذ إعلان فكرة تنفيذه، ومع ذلك أصبح المجتمع الطبي في يشهد طفرة حقيقية في التعليم الطبي والمهني.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية