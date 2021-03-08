وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق "في غمضة عين"

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن منصة التعليم الإلكتروني للزمالك المصرية هي الهدية الحقيقية للأطباء والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال بيوم الطبيب المصري.

وأضافت خلال فعاليات مؤتمر الزمالة المصرية السنوي اليوم ويشهد إطلاق منصة التعليم الالكتروني للزمالة المصرية، وافتتاح اللجان الفرعية بالمحافظات، ان "حلم الزمالة المصرية تحقق في غمضة عين رغم الظروف الصعبة التي تمر بمصر والعالم بسبب جائحة كورونا"، مشيرة إلى تخريج 1000 من المتدربين في برنامج جامعة هارفارد.

وأشارت "زايد" إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة انهاء تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، ومبادرة تطوير قرى الريف المصري الذين سيتم دعمهما بالأطباء من خلال خريجي برنامج الزمالة المصرية.

واضافت إنه رغم المقاومة الشديدة التي واجهها برنامج الزمالة المصرية منذ إعلان فكرة تنفيذه، ومع ذلك أصبح المجتمع الطبي في مصر يشهد طفرة حقيقية في التعليم الطبي والمهني.