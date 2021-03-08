رئيس الشيوخ: القيادة السياسية تدعم المرأة المصرية في شتى المجالات

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة، إن العالم يحتفل اليوم بيوم المرأة العالمي وفي القلب منه المرأة المصرية، قائلا باسمكم وباسمي أتقدم بخالص التهنئة للمرأة بهذه المناسبة فهي الأم والأخت والزوجة والابنة والمرأة للرجل شريكة في إعمار الأرض وركيزة أساسية للمجتمع بها تقوم الأسرة فهي من ترعى النشء الذي ينهض بمستقبل واحد ومهما قلنا من عبارات الثناء والتقدير في حق المراة فلن نوفيها حقها.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، "لاننسى الدور الرائد للحركة النسائية المصرية على مر العصور في دعم الدولة والمجتمع المصري وتحمل قضاياه وآماله وتطلعاته إلى المستقبل"، ولا يخفى علينا ما تقوم به القيادة السياسية من دعم المرأة المصرية في شتى المجالات ايمانا منها بالدور الفاعل والأساسي للمرأة في المجتمع المصري بل في العالم أجمع فلهن كل التقدير والاعزاز والاحترام.