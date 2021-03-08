توجيه تهم إثارة الفتنة إلى 18 متظاهرا في تايلاند

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مصراوي Masrawy

بانكوك- (أ ش أ):

وجهت سلطات الادعاء في تايلاند اليوم الاثنين اتهامات إثارة الفتنة إلى 18 متظاهرا، فيما وجهت أيضا اتهامات إهانة الذات الملكية إلى ثلاثة منهم على خلفية تظاهرات العام الماضي.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن السلطات وجهت الاتهامات على خلفية التظاهرات المناهضة للحكومة في سبتمبر الماضي، وأن المتهمين قد يواجهوا السجن لمدة سبع سنوات، مشيرة إلى أن السلطات كثفت إجراءاتها القانونية ضد المشاركين في التظاهرات الطلابية ،المطالبة بتنحي رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا وحكومته.

وتقول منظمات حقوقية أن السلطات وجهت اتهامات متعلقة بالتظاهرات إلى 382 شخصا على الأقل -بينهم 13 قاصرا- ويواجه 60 منهم على الأقل اتهامات على خلفية قانون إهانة الذات الملكية.

يشار إلى أن التظاهرات جذبت أعدادا كبيرة من المشاركين الصيف الماضي، إلا أنها فقدت زخمها جراء الخلاف بين فصائلها وعودة فيروس "كورونا" المستجد للانتشار مجددا.