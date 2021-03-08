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الباحة آمنة.. الهلال الأحمر ينفّذ مبادرة تطوعية للتوعية بمخاطر "كورونا"

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نقاط فرز تفتيشية بصرية للتأكد من السلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية

الباحة آمنة.. الهلال الأحمر ينفّذ مبادرة تطوعية للتوعية بمخاطر

نفّذ الهلال الأحمر بالباحة، مبادرة تطوعية بعنوان "الباحة آمنة" امتدادًا للحملة الاستثنائية التثقيفية للتوعية من ، عن طريق نقاط فرز تفتيشية بصرية؛ للتأكد من السلامة العامة، استشعارًا وحرصًا من فرع الهيئة بالمنطقة.

المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني تحدّث عن قيام الفِرَق التطوعية من الممارسين الصحيين، بواجبهم الوطني في مواجهة فيروس كورونا (COVID-19) بإشراف مباشر من مدير إدارة التطوع بالهلال الأحمر عبدالله عوضه الغامدي.

وأضاف الزهراني: نفّذ المبادرة عددٌ من نقاط الفرز بمبنى إمارة المنطقة ومبنى فرع الهيئة بالمنطقة وعدد من المجمعات التجارية والجوامع بمساندة الجهات المختصة وبمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد محمد الغامدي.

وتأتي المبادرة امتدادًا لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة للتوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا والحملات التوعوية.

وأفاد الزهراني بأن هذه المشاركة تأتي بمساندة عدد من المتطوعين بالهلال الأحمر والفِرَق الإسعافية، بالتواجد كنقاط فرز للكشف الميداني على المواطنين والمقيمين، وتقديم التوعية الصحية لهم.. وتهدف من خلال هذه النقاط إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

حفظ الله قادتنا وشعبنا ووطننا الغالي من كل شر ومكروه.

الباحة آمنة.. الهلال الأحمر ينفّذ مبادرة تطوعية للتوعية بمخاطر

الباحة آمنة.. الهلال الأحمر ينفّذ مبادرة تطوعية للتوعية بمخاطر

الباحة آمنة.. الهلال الأحمر ينفّذ مبادرة تطوعية للتوعية بمخاطر

الهلال الأحمر الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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