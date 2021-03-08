"السعوديات في العمل البلدي".. صور حية ترسمها القيادات النسائية بـ"أمانة مكة"

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تمكين من المناصب واحتضان للإبداع وفق "رؤية" تعزز دور المرأة بسوق العمل

نوّه عديد من القيادات النسائية بأمانة العاصمة المقدّسة، بأهمية الدور الذي تضطلع به المرأة السعودية في العمل بالقطاع البلدي، وقدرتها على إنجاز مختلف الأعمال، وتمكينهن من تولي مناصب قيادية في الأمانة واحتضان الأفكار النسائية الإبداعية؛ للإسهام في تعزيز مكانة المرأة الاجتماعية وخدمة المجتمع والمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة، وفق رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني لتمكين المرأة والدفع بها لسوق العمل.

وأوضحت مستشارة أمين العاصمة المقدّسة المهندسة ريهاف بنت محمد الشريف، مدى الرعاية والاهتمام التي حظيت به المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وذكرت أنها عملت على أتمتة الأنظمة الورقية وتحويلها إلى إلكترونية ضمن خطة الأمانة للتحول الرقمي، وكذلك مشاركتها في صناعة مؤشرات أداء للوحدات الإدارية بالأمانة، إضافةً إلى متابعة مجلس الأمناء، وملف المبادرات مع مكتب تنفيذ الرؤية، وملف ضيوف الرحمن، وعديد من المهام الأخرى الموكلة إليها، مؤكدةً أن المرأة السعودية تستطيع أن تقود عجلة النجاح والتنمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

من جانبها، أكدت المديرة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي مريم بنت محمد الرشيدي؛ أن المرأة السعودية وضعت بصمتها وحققت المنجزات في مختلف القطاعات، كما أسهمت في رفع اسم المملكة في مختلف المحافل، ثم بفضل ما وجدته من دعم من القيادة حاثّةً على مواصلة مسيرتهن نحو التميز والإبداع والبذل والعطاء.

وأوضحت أن الخبرة العلمية والعملية التي اكتسبتها خلال فترة عملها أسهمت في صقل شخصيتها القيادية والإدارية، مشيرة إلى أن إدارتها تضم إدارة الجودة، وإدارة الإبداع، وإدارة التخطيط، وإدارة التنظيم الإداري.

وأكدت أنها تعمل جاهدةً لإيجاد بيئة تحفيزية تساعد على الارتقاء بالعمل، لافتةً إلى إسهامها في تدريب طالبات الجامعات والمعاهد في مجال تخصصاتهن لرفع مهارتهن في التطبيقات العلمية.

وأعربت مديرة وحدة المكاتب الهندسية المهندسة هناء بنت عبدالله باقديم، عن سعادتها بالثقة تجاه تحمل المسؤولية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بكل أمانة، مقدمة الشكر للقيادة على إيمانها بدور المرأة في دفع عجلة التنمية.

من جانبها، أشادت مديرة مكتب إدارة الأداء بمكتب تنفيذ الرؤية عضوة في لجنة حوكمة المؤشرات وئام بنت عماد قادري، بما حققته المرأة السعودية من إنجازات تنموية وعلمية وعملية بفضل الدعم غير المحدود من القيادة، مؤكدةً أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام يأتي في وقت بلغت فيه المرأة السعودية مستويات عالية من الإنجاز والتقدم في مبدأ القيادة.