ماليزيا تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ بداية العام

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مصراوي Masrawy

كوالالمبو- (أ ش أ(:

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الإثنين، 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أقل حصيلة يومية للإصابات منذ بداية العام الجاري.

وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله، في تصريح نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية، إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في ماليزيا ارتفع إلى 314 ألفا و989 إصابة، بينها 20 ألفا و333 حالة نشطة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ أمس 1169 وفاة، بينما تعافى حتى الآن 291 ألفا و958 حالة.