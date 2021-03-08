الخارجية الإيرانية: لا يوجد أي حوار مع الولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

طهران-(د ب أ):

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أنه لا يوجد أي حوار مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي أو غير ذلك من القضايا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث سعيد خطيب زاده القول، بشأن مقترح وزير الخارجية الأمريكي لإيجاد آلية متعددة الأطراف بمشاركة إيران حول السلام في أفغانستان :"ليس هناك أي حوار مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي أو القضايا الأخرى".

وفي شأن آخر، علق المتحدث على المحاولات الحوثية المتكررة لشن هجمات على السعودية بالقول :"سبب ما يحدث في اليمن اليوم هو العدوان المستمر منذ ست سنوات والظلم السافر الذي يتعرض له ملايين اليمنيين، وعمليات القصف العشوائية التي تجري في مناطق متفرقة من اليمن".

ودعا المتحدث السعودية إلى وقف هذه الحرب المدمرة وغير المتكافئة بأسرع ما يمكن.

وحول اتهام السعودية لإيران، التي تدعم الحوثيين، بالمسؤولية عن هجمات الطائرات المسيرة التي تنطلق من اليمن، قال المتحدث :"جذور الأزمة التي نراها في اليمن اليوم هي الحرب التي اعتقد ولي عهد السعودية أنها ستنتهي في ثلاثة أسابيع".