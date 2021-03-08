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وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة يوم الشهيد

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وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة يوم الشهيد وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة يوم الشهيد

مصراوي Masrawy

12:11 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي"، جاء بها: بمشاعر يملؤها الفخر والإجلال يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن أصدق مشاعر الإعزاز والفخر وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

إن ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة في تاريخ الأمة عرفاناً وتقديراً لما قدمه الشهداء فداءً للشعب المصري العظيم وسنبقى دوماً أوفياء لدمائهم الذكية لنواصل السير على دربهم استكمالاً لمسيرة الكفاح والتضحية من أجل وطننا الغالي.

واختتم وزير الداخلية برقيته: حفظ الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً لوطننا الغالي ورحم شهدائنا الأبــرار وعاشـت عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة "جاء بها: يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال "بيوم الشهيد" أن نذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات أبطالنا الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لمصرنا العظيمة دفاعاً عن ترابها الغالي ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معاني التضحيات.

عاشت قواتنا المسلحة ورعى الله أبطالها ورحم شهدائنا الأبرار وحفظ مصر قوية آمنة مستقرة.

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