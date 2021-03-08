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سيارة تدهس متظاهرين في لبنان.. وفيديو يوثق الواقعة

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سيارة تدهس متظاهرين في لبنان.. وفيديو يوثق الواقعة سيارة تدهس متظاهرين في لبنان.. وفيديو يوثق الواقعة

جي بي سي نيوز :- أصيب 7 أشخاص بجروح في لبنان، بعد أن قامت إحدى السيارات بدهس مجموعة من المحتجين الذين كانوا يقطعون الطريق في منطقة الشويفات، جنوبي العاصمة بيروت.

وذكر مراسلنا أن قوى الأمن اللبنانية اعتقلت سائق السيارة بعد الواقعة. ولم ترد المزيد من التفاصيل عن هويته.

 

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه شوارع لبنان احتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية في ظل التدهور الحاد للاقتصاد. وتواصل العملة الوطنية اللبنانية انهيارها مقابل الدولار، لتتجاوز عتبة العشرة آلاف ومئة ليرة، مقابل كل دولار أميركي.

ويقطع محتجون الطرق في معظم المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، مرورا بالبقاع وجبل لبنان.

ويستخدم المحتجون الإطارات المطاطية ومستوعبات النفايات لقطع الطرق كل ليلة، وأخذت التظاهرات منحى تصعيديا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشوارع بكثافة السبت.

سكاي نيوز 

 

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه شوارع لبنان احتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية في ظل التدهور الحاد للاقتصاد. وتواصل العملة الوطنية اللبنانية انهيارها مقابل الدولار، لتتجاوز عتبة العشرة آلاف ومئة ليرة، مقابل كل دولار أميركي.

ويقطع محتجون الطرق في معظم المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، مرورا بالبقاع وجبل لبنان.

ويستخدم المحتجون الإطارات المطاطية ومستوعبات النفايات لقطع الطرق كل ليلة، وأخذت التظاهرات منحى تصعيديا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشوارع بكثافة السبت.

سكاي نيوز 

 

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه شوارع لبنان احتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية في ظل التدهور الحاد للاقتصاد. وتواصل العملة الوطنية اللبنانية انهيارها مقابل الدولار، لتتجاوز عتبة العشرة آلاف ومئة ليرة، مقابل كل دولار أميركي.

ويقطع محتجون الطرق في معظم المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، مرورا بالبقاع وجبل لبنان.

ويستخدم المحتجون الإطارات المطاطية ومستوعبات النفايات لقطع الطرق كل ليلة، وأخذت التظاهرات منحى تصعيديا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشوارع بكثافة السبت.

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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