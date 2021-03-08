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العقوبات بلا تهاون.. إغلاق 3 منشآت مخالفة للاحترازات بنجران

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العقوبات بلا تهاون.. إغلاق 3 منشآت مخالفة للاحترازات بنجران العقوبات بلا تهاون.. إغلاق 3 منشآت مخالفة للاحترازات بنجران
872 جولة رقابية نفّذتها "الأمانة" وبلدياتها حررت فيها 7 مخالفات

العقوبات بلا تهاون.. إغلاق 3 منشآت مخالفة للاحترازات بنجران

نفّذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها، أمس، 872 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت تجارية، وتحرير 7 مخالفات لمنشآت أخرى؛ لمخالفتها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي؛ أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، إضافة إلى تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين.

ودعت الأمانة المنشآت التجارية بالمنطقة، إلى الالتزام بالبروتوكولات الوقائية من خلال وضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية.

أمانة منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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