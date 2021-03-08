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بموافقة وزارية.. "المقاطي" أميناً للمجلس التنسيقي لحجاج الداخل

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بموافقة وزارية.. "المقاطي" أميناً للمجلس التنسيقي لحجاج الداخل بموافقة وزارية.. "المقاطي" أميناً للمجلس التنسيقي لحجاج الداخل
أعرب عن شكره لـ "بنتن" ونائبه لجهودهما في ظل توجيهات القيادة

بموافقة وزارية..

صدرت موافقة وزارة الحج والعمرة، على تعيين عبدالله بن عبدالهادي المقاطي؛ أميناً عاماً للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وذلك اعتباراً من تاريخ 20 / 07 / 1442هـ.

ويعد "المقاطي"؛ من الكفاءات الإدارية والإعلامية المتميزة، ويملك مؤهلات علمية عالية؛ حيث يقوم الآن بالتحضير لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى، بجانب خبرات عملية كبيرة ومتنوعة، منها العمل الاجتماعي المتنوع مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، ومحاضر متعاون في جامعة أم القرى.

ويُشكّل تعيين "المقاطي" أميناً عاماً، إضافة كبيرة لمجلس إدارة "تنسيقي حجاج الداخل"، وذلك لما له من إسهامات كبيرة وبصمات واضحة في تطوير العمل والارتقاء بالأداء فيه خلال فترات عمله الموسمية السابقة التي امتدت لنحو 16 عاماً في مجال الحج والعمرة ، كان آخرها نيل شرف الإشراف على حجاج مجموعة A، خلال موسم الحج الاستثنائي الماضي 1441هـ، وكذلك العمل في مختلف الجهات والقطاعات التي عمل فيها في السابق.

من جهته، أعرب "المقاطي"؛ عن شكره وتقديره لوزير الحج الدكتور محمد بن صالح بنتن؛ ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط؛ اللذين لا يألوان جهداً في خدمة حجاج وعمار بيت الله الحرام في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وأعضاء مجلس إدارة المجلس التنسيقي على ثقتهم.

وزارة الحج والعمرة،

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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