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هدداه بالقتل.. عمر جابر يتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية أمام الجنايات

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هدداه بالقتل.. عمر جابر يتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية أمام الجنايات هدداه بالقتل.. عمر جابر يتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية أمام الجنايات

مصراوي Masrawy

12:10 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

تنازل اللاعب عمر جابر لاعب نادى بيراميدز، عن الدعوى الجنائية والمدنية المرفوعة من جانبه ضد المتهمين بتهديده بالقتل والإيذاء، وذلك أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد الإله.

اتهم اللاعب الشابين في التحقيقات، أنهما هدداه بالقتل والإيذاء وخطف ابنه مالم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة بالشيخ زايد، فضلًا عن سيارة، أو إعطاؤهم مبلغ الـ13 مليون جنيه، معتبرًا أن مطالبهم كانت على غير وجه حق.

وأضاف اللاعب أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين قبل سنوات، وأنه كان يقدم لهما المساعدة المالية بحكم تلك الصداقة، نظرًا لأنه ميسور الحال، حتى تطور بينهما الأمر لأن يطلبا منه المبالغ المالية سالفة الذكر بغير وجه حق، وهدداه بإيذاء زوجته وأبنائه إذا لم يستجب لطلباتهم.

وقدم اللاعب للنيابة العامة رسائل تضمنت التهديدات التي وجهها المتهمين له، فضلًا عن توجههم لمنزل والد زوجته في منطقة المهندسين للبحث عنه.

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