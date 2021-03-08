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افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ للإعلان عن إجراء انتخابات اللجان

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افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ للإعلان عن إجراء انتخابات اللجان افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ للإعلان عن إجراء انتخابات اللجان

مصراوي Masrawy

11:54 ص الإثنين 08 مارس 2021

كتب - نشأت علي

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، حيث من المقرر أن يشهد اليوم انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس _ الوكيلين _ أمناء السر).

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

وتنص المادة 44: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

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