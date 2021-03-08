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رئيس الشيوخ يدعو الأعضاء لتسجيل رغبات اللجان.. ويرفع الجلسة لمدة ساعة

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رئيس الشيوخ يدعو الأعضاء لتسجيل رغبات اللجان.. ويرفع الجلسة لمدة ساعة رئيس الشيوخ يدعو الأعضاء لتسجيل رغبات اللجان.. ويرفع الجلسة لمدة ساعة

مصراوي Masrawy

11:53 ص الإثنين 08 مارس 2021

كتب - نشأت علي

طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء لتسجيل رغباتهم لتشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث من المقرر أن يقوم كل عضو باختيار اللجنة التي يرغب في الانضمام إليها لتشكيل اللجان، على أن يعقبها إجراء انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس - الوكيلين - أمناء السر).

ورفع المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، الجلسة لمدة ساعة لتشكيل اللجان النوعية، تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

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