مصراوي Masrawy
11:47 ص الإثنين 08 مارس 2021
كتب- محمد سامي:
تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد خمسة عشر سفيراً جديداً.
وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السفراء الجدد هم:
السيد/ بوتابورن إيوتوكسان – سفير مملكة تايلاند.
السيد/ لويس دوما – سفير كندا.
السيد/ محمد بن يوسف – سفير الجمهورية التونسية.
السيد/ مانويل موراليس لاما – سفير جمهورية الدومينيكان.
السيد/ لطفي رؤوف- سفير جمهورية إندونيسيا.
السيد/ أمجد عودة العضايلة - سفير المملكة الأردنية الهاشمية.
السيد/ نتسيكى جوزيف ماشيمباى- سفير جمهورية جنوب أفريقيا.
السيد/ ماريموتو باتمانادن- سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
السيد/ فيليو هانوشيك هيفينداكا- سفير جمهورية ناميبيا.
السيد/ عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي- سفير سلطنة عمان.
السيد/ إلياس شيخ عمر أبوبكر- سفير جمهورية الصومال الفيدرالية.
الدكتور/ حمد سعيد الشامسي- سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.
السيد/ ساجد بلال – سفير جمهورية باكستان الإسلامية.
السيد/ سيرج دانيون – سفير جمهورية بنين.
السيد/ بونيم شوانجوم – سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.
ورحب الرئيس بالسادة السفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.