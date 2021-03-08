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الرئيس يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا

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الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا الرئيس يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا

مصراوي Masrawy

11:47 ص الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

تسلم الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد خمسة عشر سفيراً جديداً.

وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السفراء الجدد هم:

السيد/ بوتابورن إيوتوكسان – سفير مملكة تايلاند.

السيد/ لويس دوما – سفير كندا.

السيد/ محمد بن يوسف – سفير الجمهورية التونسية.

السيد/ مانويل موراليس لاما – سفير جمهورية الدومينيكان.

السيد/ لطفي رؤوف- سفير جمهورية إندونيسيا.

السيد/ أمجد عودة العضايلة - سفير المملكة الأردنية الهاشمية.

السيد/ نتسيكى جوزيف ماشيمباى- سفير جمهورية جنوب أفريقيا.

السيد/ ماريموتو باتمانادن- سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

السيد/ فيليو هانوشيك هيفينداكا- سفير جمهورية ناميبيا.

السيد/ عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي- سفير سلطنة عمان.

السيد/ إلياس شيخ عمر أبوبكر- سفير جمهورية الصومال الفيدرالية.

الدكتور/ حمد سعيد الشامسي- سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

السيد/ ساجد بلال – سفير جمهورية باكستان الإسلامية.

السيد/ سيرج دانيون – سفير جمهورية بنين.

السيد/ بونيم شوانجوم – سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

ورحب الرئيس بالسادة السفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

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