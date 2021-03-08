وزير الأوقاف يزور جامعة القاهرة لتوقيع بروتوكول لتدريب الأئمة والواعظات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

يزور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، جامعة القاهرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة.

ويتضمن البروتوكول، عقد الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف وجامعة القاهرة في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع ومهارات التواصل الإعلامي واللغة العربية مع كليات الجامعة المتخصصة في هذا الشأن.

وتشمل الزيارة إهداء الجامعة مجموعات من إصدارات وزارة الأوقاف في قضايا الفكر الإسلامي وتجديد الخطاب الديني وتفكيك بُنَى الفكر المتطرف.​