القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا، بنطاق الأسطول الجنوبي بقاعدة البحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) والقرويطة (أبو قير) مع حاملة المروحيات الفرنسية (TONNERRE) والفرقاطة (SURCOUF)، عقب إنتهاء زيارتهم لميناء سفاجا.

وقال بيان رسمي للقوات المسلحة اليوم الإثنين إن التدريبات تأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف البيان أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافى منها التدريب على أساليب عمل التشكيلات البحرية غير المتجانسة في تقدير الموقف بمناطق العمليات وأسلوب التعامل مع التهديدات المختلفة ، كذا التدريب على حماية هدف حيوى بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة ، بالإضافة إلى تمارين دفاع جوي، وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح

الوحدات البحرية .

يأتى هذا التدريب مع القوات البحرية الفرنسية والتى تتمتع بخبرات عميقة فى هذة المجالات فى إطار توطيد العلاقات الثنائية (المصرية / الفرنسية)، وتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مما يساهم بشكل فعال فى حفظ الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.​