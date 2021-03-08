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بعد قليل.. وزيرة الصحة تطلق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية

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بعد قليل.. وزيرة الصحة تطلق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية بعد قليل.. وزيرة الصحة تطلق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية

مصراوي Masrawy

11:25 ص الإثنين 08 مارس 2021

كتب - أحمد جمعة:

تطلق الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، منصة التعليم الالكتروني للزمالة المصرية وافتتاح اللجان الفرعية بالمحافظات.

ومن المقرر أن يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزيرة الصحة اليوم الاثنين، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وقالت وزارة الصحة إن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الزمالة هو تعريف جميع الأطباء بالمهارات الأساسية قبل الالتحاق ببرنامج التدريب بالزمالة المصرية، موضحة أن كل طبيب يخضع لبرنامج تدريبي يتيح له التعامل بشكل أفضل مع المريض والارتقاء بالمستوى المهني للأطباء من خلال التدريب العملي وممارسة الأنشطة التدريبية التعليمية والتفاعلية بالإضافة إلى التقييم المستمر.

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